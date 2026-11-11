Kobe Diesel: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Kobe Diesel äusserte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 188.91 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 144.35 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Kobe Diesel im vergangenen Quartal 7.95 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14.29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kobe Diesel 6.96 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch