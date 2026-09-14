KOBE BUSSAN zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

KOBE BUSSAN hat am 11.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 30.89 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 53.89 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5.40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 139.25 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 146.76 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch