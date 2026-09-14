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14.09.2026 06:37:00
KOBE BUSSAN präsentierte Quartalsergebnisse
KOBE BUSSAN stellte am 11.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.10 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.190 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4.44 Prozent zurück. Hier wurden 914.5 Millionen USD gegenüber 957.0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.ch
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