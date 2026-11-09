Kobayashi Yoko: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kobayashi Yoko liess sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kobayashi Yoko die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.54 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kobayashi Yoko 1.79 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8.23 Prozent auf 1.15 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch