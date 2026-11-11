Kobayashi Pharmaceutical: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Kobayashi Pharmaceutical hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 88.80 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 48.99 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0.64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 43.02 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 42.74 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.ch