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14.09.2026 06:37:00
Kobayashi Metals: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Kobayashi Metals hat am 11.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 6.06 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kobayashi Metals noch ein Gewinn pro Aktie von 9.41 JPY in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2.50 Prozent auf 5.67 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5.81 Milliarden JPY gelegen.
Redaktion finanzen.ch
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