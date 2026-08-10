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10.08.2026 06:37:00
Koatsu Gas Kogyo stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Koatsu Gas Kogyo hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 29.84 JPY. Im Vorjahresviertel waren 21.37 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8.34 Prozent auf 26.32 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24.29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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