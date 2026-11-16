Koatsu Gas Kogyo stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Koatsu Gas Kogyo hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 20.15 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 16.84 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 25.90 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10.21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Koatsu Gas Kogyo einen Umsatz von 23.50 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch