KOAS: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

KOAS gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 146.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das KOAS ein Ergebnis je Aktie von -5136.000 KRW vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat KOAS im vergangenen Quartal 14.74 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22.32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KOAS 12.05 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch