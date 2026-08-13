KOAS: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

KOAS hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 255.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2485.000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 45.41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15.80 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.87 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch