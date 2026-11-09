KOA SHOJI stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

KOA SHOJI hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS belief sich auf 18.46 JPY gegenüber 21.18 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 5.77 Milliarden JPY, gegenüber 5.95 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3.03 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch