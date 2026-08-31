KO Gold präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

KO Gold veröffentlichte am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.02 CAD gegenüber -0.010 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.ch