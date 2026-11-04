Knowledge Realty Trust Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Knowledge Realty Trust Registered hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.15 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.490 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 12.78 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.00 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch