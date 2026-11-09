Knowledge Marine Engineering Works: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Knowledge Marine Engineering Works veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.31 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.04 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 41.12 Prozent auf 708.1 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 501.7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch