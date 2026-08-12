Knowledge Economic City Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Knowledge Economic City Registered hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Knowledge Economic City Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.04 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.110 SAR je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 51.37 Prozent zurück. Hier wurden 29.9 Millionen SAR gegenüber 61.5 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch