Knowit AB präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Knowit AB präsentierte in der am 24.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.72 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Knowit AB ein EPS von 0.120 SEK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7.86 Prozent zurück. Hier wurden 1.22 Milliarden SEK gegenüber 1.33 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum generiert.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0.049 SEK prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 1.23 Milliarden SEK umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.ch