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26.10.2026 06:37:00
Knowit AB öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Knowit AB hat am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.28 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 0.720 SEK je Aktie in den Büchern standen.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.22 Milliarden SEK – eine Minderung von 0.20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.22 Milliarden SEK eingefahren.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0.613 SEK erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 1.22 Milliarden SEK belaufen hatte.
Redaktion finanzen.ch
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