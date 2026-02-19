Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’807 0.4%  SPI 19’036 0.4%  Dow 49’663 0.3%  DAX 25’278 1.1%  Euro 0.9114 0.0%  EStoxx50 6’103 1.4%  Gold 5’012 0.7%  Bitcoin 51’845 1.0%  Dollar 0.7725 0.0%  Öl 70.4 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335ABB1222171Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Siemens827766Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Tesla-Aktie vor Weichenstellung: Optimus als künftiger Umsatztreiber?
Nestlé-Aktie: Wachstum zieht an - Corporate Governance gestärkt
BioVersys-Aktie: Phase-IIa-Daten zu Tuberkulose-Medikament in Fachjournal veröffentlicht
Novavest-Aktie: Gewinn 2025 gesteigert und Ausschüttung angehoben
Knorr-Bremse-Aktie gibt ab: Umsatz nimmt etwas ab
Suche...

Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.02.2026 07:36:36

Knorr-Bremse steigert Gewinn - Will 2026 zu Umsatzwachstum zurückkehren

Knorr-Bremse
97.62 CHF 0.56%
Kaufen Verkaufen

MÜNCHEN (awp international) - Der Lkw- und Zugbremsenhersteller Knorr-Bremse hat 2025 dank Einsparungen trotz eines leichten Umsatzrückgangs mehr verdient. Für 2026 plant der Vorstandsvorsitzende Marc Llistosella aber wieder mit Wachstum. Der Umsatz solle im laufenden Jahr auf 8,0 bis 8,3 Milliarden Euro zulegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage vorläufiger Zahlen für 2025 mit. Die mittlere Analystenschätzung liegt in der oberen Hälfte der Spanne. Die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern (Ebit) sieht das Management 2026 bei rund 14 Prozent.

Beim Ausblick stützt sich die Unternehmensführung auf den Auftragseingang, der 2025 um 2,8 Prozent auf gut 8,4 Milliarden Euro zulegte. Dabei glichen gestiegene Bestellungen im Bahngeschäft die rückläufige Nachfrage im Nutzfahrzeuggeschäft mehr als aus.

Der Umsatz fiel im vergangenen Jahr um 0,8 Prozent auf 7,8 Milliarden Euro. Dies entspricht auch den Erwartungen von Analysten. Das bereinigte operative Ergebnis stieg indessen um 5,1 Prozent auf rund 1,02 Milliarden Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich um 0,7 Prozentpunkte auf 13 Prozent. Unter dem Strich stand ein um ein Fünftel gestiegener Gewinn von gut 574 Millionen Euro./err/mis