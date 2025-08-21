Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Richemont-Analyse: RBC Capital Markets stuft Richemont-Aktie mit Sector Perform ein
Knorr-Bremse-Aktie stabil: Knorr-Bremse erhält Auftrag aus Japan
Mediobanca-Aktionäre sagen "Nein" zu Übernahme von Banca Generali - Aktien in Rot
Darum gewinnt der Euro gegenüber dem Franken leicht an Wert
Oakoff spricht Warnung für Anleger aus: Gewinne noch vor Q2-Bilanz von NVIDIA mitnehmen
Auftrag erhalten 21.08.2025 12:08:00

Knorr-Bremse-Aktie stabil: Knorr-Bremse erhält Auftrag aus Japan

Knorr-Bremse-Aktie stabil: Knorr-Bremse erhält Auftrag aus Japan

Knorr-Bremse soll einem grossen japanischen Nutzfahrzeughersteller Lenkungs- und Bremssysteme der Automatisierungslevel 2 und 4 für schwere und mittelschwere Lkw sowie Busse liefern.

Knorr-Bremse
84.27 CHF 0.14%
Kaufen Verkaufen
Der Auftrag habe ein Gesamtvolumen im unteren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, teilte der Fahrzeugzulieferer in München mit. Lieferbeginn der Bauteile für die geplanten rund 1.100 Nutzfahrzeuge sei 2028.

Die Knorr-Bremse-Aktie zeigt sich am Donnerstag im XETRA-Handel auf Vortagesniveau bei 90,15 Euro.

DJG/rio/cbr

DOW JONES

Knorr-Bremse-Aktie fällt: Offenbar hunderte Jobs bei Knorr-Bremse vor dem Aus
So viel hätten Anleger an einem Knorr-Bremse-Investment von vor 5 Jahren verloren
Knorr-Bremse-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli

