|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Auftrag erhalten
|
21.08.2025 12:08:00
Knorr-Bremse-Aktie stabil: Knorr-Bremse erhält Auftrag aus Japan
Knorr-Bremse soll einem grossen japanischen Nutzfahrzeughersteller Lenkungs- und Bremssysteme der Automatisierungslevel 2 und 4 für schwere und mittelschwere Lkw sowie Busse liefern.
Die Knorr-Bremse-Aktie zeigt sich am Donnerstag im XETRA-Handel auf Vortagesniveau bei 90,15 Euro.
DJG/rio/cbr
DOW JONES
Weitere Links:
Nachrichten zu Knorr-Bremse
|
19.08.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
08.08.25
|Knorr-Bremse-Aktie fällt: Offenbar hunderte Jobs bei Knorr-Bremse vor dem Aus (AWP)
|
08.08.25
|MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Knorr-Bremse-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
07.08.25
|Freundlicher Handel: MDAX letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
07.08.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX am Donnerstagnachmittag steigen (finanzen.ch)
|
07.08.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verliert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
01.08.25
|MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Knorr-Bremse von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.07.25
|Knorr-Bremse-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli (finanzen.net)
Analysen zu Knorr-Bremse
|20.08.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|14.08.25
|Knorr-Bremse Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|01.08.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Knorr-Bremse Kaufen
|DZ BANK
|20.08.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|14.08.25
|Knorr-Bremse Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|01.08.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Knorr-Bremse Kaufen
|DZ BANK
|20.08.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Knorr-Bremse Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|30.04.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|25.04.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|04.12.24
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|04.11.24
|Knorr-Bremse Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.08.25
|Knorr-Bremse Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.07.25
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research
|31.07.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.25
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research
|01.07.25
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG
3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: JPMorgan, Dollarama & Euronext mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ JPMorgan
✅ Dollarama
✅ Euronext
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWarten auf Jackson Hole: SMI gibt nach -- DAX leicht im Minus -- Asiens Börsen schliessen überwiegend tiefer
Der heimische Aktienmarkt gibt im Donnerstagshandel nach, während der deutsche Leitindex leicht ins Minus rutscht. An den wichtigsten Aktienmärkten in Asien ging es am Donnerstag mehrheitlich abwärts.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}