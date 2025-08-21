Knorr-Bremse-Aktie stabil: Knorr-Bremse erhält Auftrag aus Japan

Der Auftrag habe ein Gesamtvolumen im unteren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, teilte der Fahrzeugzulieferer in München mit. Lieferbeginn der Bauteile für die geplanten rund 1.100 Nutzfahrzeuge sei 2028.

Die Knorr-Bremse-Aktie zeigt sich am Donnerstag im XETRA-Handel auf Vortagesniveau bei 90,15 Euro.

DJG/rio/cbr

DOW JONES