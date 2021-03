Knorr-Bremse-Aktie höher: Mangold bleibt Aufsichtsratschef - geringere Dividende

Klaus Mangold soll das Kontrollgremium weitere zwei Jahre führen, kündigte der Münchener Bremsenhersteller an. Die Hauptversammlung soll im Mai darüber abstimmen. "Herrn Mangolds tiefe Kenntnis der Knorr-Bremse AG soll dem Unternehmen gerade jetzt erhalten bleiben", heisst es in der Mitteilung. Unternehmens-Patriarch Heinz Hermann Thiele war Ende Februar gestorben.

Zudem kündigte die Knorr-Bremse AG an, dass der ehemalige Chef von ZF Friedrichshafen und frühere Volkswagen-Manager Stefan Sommer in den Aufsichtsrat einziehen soll. Theodor Weimer, Chef der Deutschen Börse, werde stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats. Die zunächst vorgesehene Wahl von BMW-Finanzvorstand Nicolas Peter in den Aufsichtsrat werde unterdessen "zurückgestellt", teilte das Unternehmen weiter mit, ohne Gründe zu nennen.

Knorr-Bremse zahlt geringere Dividende

Knorr-Bremse zahlt angesichts des Gewinnrückgangs vergangenes Jahr eine deutlich geringere Dividende. Die Aktionäre sollen eine Ausschüttung von 1,52 Euro je Aktie erhalten, kündigte der Münchener Bremsenhersteller an. Die Ausschüttungsquote bleibe mit knapp 46 Prozent stabil. Die Knorr-Bremse AG strebt eine Quote von 40 bis 50 Prozent des Konzernüberschusses an. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,80 Euro je Anteil als Dividende ausgeschüttet.

Im abgelaufenen Jahr hatte Knorr-Bremse angesichts des widrigen Umfelds einen Gewinnrückgang um knapp 16 Prozent auf 532 Millionen Euro verzeichnet.

Via XETRA gewinnt die Knorr-Bremse-Aktie derzeit 0,64 Prozent auf 106,88 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)