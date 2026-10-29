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29.10.2026 06:51:00
Knorr-Bremse-Aktie fällt dennoch: Höhere Umsätze und Margen treiben Ergebnis
Knorr-Bremse hat im dritten Quartal dank einer guten Entwicklung bei höheren Umsätzen auch mehr verdient.
In den drei Monaten per Ende September lag der Umsatz laut Mitteilung mit 2,051 Milliarden Euro 9 Prozent über Vorjahresniveau. Das operative EBIT stieg überproportional um 19,1 Prozent auf 299 Millionen Euro. Die Marge lag mit 14,6 Prozent über dem Vorjahresniveau von 13,3 Prozent. Analysten hatten Knorr-Bremse exakt 14,6 Prozent Rendite zugetraut.
Der Auftragseingang stieg den weiteren Angaben zufolge in den drei Monaten auf 2,053 von 1,956 Milliarden Euro. Der Free Cashflow stieg um fast 50 Prozent auf 238 Millionen Euro.
Die Knorr-Bremse-Aktie notiert im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 1,88 Prozent tiefer bei 96,50 Euro.
DOW JONES
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