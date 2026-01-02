KNM Group Bhd öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

KNM Group Bhd hat am 01.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -0.11 MYR. Ein Jahr zuvor waren -0.020 MYR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat KNM Group Bhd mit einem Umsatz von insgesamt 0.6 Millionen MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 242.9 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren, um 99.77 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch