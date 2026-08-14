Knightscope A präsentierte Quartalsergebnisse

Knightscope A präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Knightscope A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.79 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.900 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 228.00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 2.8 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch