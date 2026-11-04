Knife River hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Knife River hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 2.43 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Knife River 2.52 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5.97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.20 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.28 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch