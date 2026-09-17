KNDS Aktie NET000KNDS01
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
17.09.2026 16:34:00
KNDS: Panzerbauer erwägt Verschiebung des IPO auf kommendes Jahr
KNDS verschiebt seinen Börsengang womöglich ins kommende Jahr. Schwache Marktbedingungen und der Streit um eine Bewertung von mindestens 12,5 Milliarden Euro bremsen angeblich die Pläne für den deutsch-französischen Rüstungskonzern.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
In eigener Sache
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!