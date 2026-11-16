KNC Laboratories veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

KNC Laboratories hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 20.34 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.59 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 2.35 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 39.84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch