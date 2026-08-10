KNC Laboratories stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

KNC Laboratories hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5.30 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -1.460 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24.96 Prozent auf 2.12 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch