Knaus Tabbert: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Knaus Tabbert lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.74 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1.420 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Knaus Tabbert im vergangenen Quartal 193.1 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1.77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Knaus Tabbert 189.7 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch