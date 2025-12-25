Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Gewichtsangaben 25.12.2025 07:10:00

Knaus Tabbert-Aktie: Millionenstrafe für Knaus Tabbert rechtskräftig

Eine Geldbusse über rund 6,4 Millionen Euro muss der Caravan-Hersteller Knaus Tabbert bezahlen.

Diese hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart im Zusammenhang mit Ermittlungen zu fehlerhaften Gewichtsangaben bei Campingfahrzeugen verhängt, wie das Unternehmen in einer Börsenpflichtmeldung am Dienstag mitteilte. Knaus Tabbert akzeptiert demnach die Geldbusse, die somit rechtskräftig ist.

Hintergrund ist die Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichts bei bestimmten Fahrzeugen der Gewichtsklasse bis 3,5 Tonnen. Bereits im Dezember 2018 hatte Knaus Tabbert mitgeteilt, dass diesbezüglich ermittelt werde und den Behörden Kooperation zugesichert. Dies sei von der Staatsanwaltschaft bei der Bemessung der Geldbusse zugunsten der Gesellschaft berücksichtigt worden, hiess es.

Das Unternehmen habe mit Blick auf das Bussgeld bereits eine Rückstellung gebildet und erwartet nach eigenen Angaben insofern keine wesentlichen zusätzlichen Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung im Geschäftsjahr 2025. Die Geldzahlung soll im ersten Quartal 2026 erfolgen.

/fuw/DP/he

JANDELSBRUNN/STUTTGART (awp international)

