Knapp 50% der Vonovia-Aktionäre nehmen die Aktiendividende

48,18 Prozent hätten sich für die Aktiendividende und gegen eine Bardividende von 1,69 Euro entschieden, teilte die Vonovia SE mit. Dadurch verbleiben rund 470 Millionen Euro im Unternehmen und es werden 9,37 Millionen neue Aktien ausgegeben.

Dadurch steigt die Gesamtzahl der Vonovia-Aktien auf gut 575 Millionen, was einer Kapitalerhöhung um 1,65 Prozent entspricht. Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 21. Mai 2021 in die Depots der Aktionäre eingebucht. Die Bardividende soll am 19. Mai gezahlt werden.

FRANKFURT (Dow Jones)