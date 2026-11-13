KMG Milk Food: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

KMG Milk Food hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz lag bei 2.4 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 80.25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch