KLX Energy Services präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

KLX Energy Services hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

KLX Energy Services hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.41 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1.040 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 167.3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 159.0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch