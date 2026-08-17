KLRF stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

KLRF hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 1.20 INR. Im letzten Jahr hatte KLRF einen Gewinn von 4.02 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7.36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 922.7 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 996.0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch