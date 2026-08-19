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19.08.2026 06:37:00
Klotho Neurosciences stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Klotho Neurosciences stellte am 17.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.03 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.120 USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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