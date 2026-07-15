Worthington Steel Aktie 130897918 / US9821041012
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15.07.2026 12:49:37
KlöCo-Aktie sinkt leicht: Worthington legt Delisting-Angebot vor
Worthington Steel hat die Details zum geplanten Delisting-Angebot für Klöckner & Co bekannt gegeben.
Klöckner & Co hatte seinen Aktionären im Februar empfohlen, das Übernahmeangebot von Worthington Steel anzunehmen. Aufsichtsrat und Management hielten den Angebotspreis von 11 Euro je Aktie für "attraktiv, fair und angemessen". Demnach soll Klöckner weiter unabhängig von dem aktuellen Vorstand unter Konzernchef Guido Kerkhoff geführt werden. Es seien keine Standortschliessungen oder Entlassungen geplant.
Der Wert des Geschäfts beläuft sich früheren Angaben zufolge auf rund 2,1 Milliarden Euro. Grossaktionär Friedhelm Loh hatte seinen Anteil von rund 41,5 Prozent ebenfalls angedient.
/mis/stk COLUMBUS (awp international)
/mis/stk
COLUMBUS (awp international)
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