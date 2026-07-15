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Stahlhändler 15.07.2026 12:49:37

KlöCo-Aktie sinkt leicht: Worthington legt Delisting-Angebot vor

KlöCo-Aktie sinkt leicht: Worthington legt Delisting-Angebot vor

Worthington Steel hat die Details zum geplanten Delisting-Angebot für Klöckner & Co bekannt gegeben.

Worthington Steel
29.62 EUR 0.27%
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Die Absicht, den deutschen Stahlhändler von der Börse zu nehmen, hatte der US-Konzern bereits im Juni kundgetan, nachdem er sich rund 62 Prozent der ausstehenden KlöCo-Papiere gesichert hatte. Ab diesem Mittwoch nun können Klöckner-Aktionäre das Delisting-Angebot mit einer Bargegenleistung von 11,00 Aktie wahrnehmen, teilte Worthington zur Wochenmitte mit. Die Annahmefrist laufe bis zum 12. August. Aktuell notierte das Klöcker-Papier mit 12,36 Euro ein gutes Stück über der Offerte.

Klöckner & Co hatte seinen Aktionären im Februar empfohlen, das Übernahmeangebot von Worthington Steel anzunehmen. Aufsichtsrat und Management hielten den Angebotspreis von 11 Euro je Aktie für "attraktiv, fair und angemessen". Demnach soll Klöckner weiter unabhängig von dem aktuellen Vorstand unter Konzernchef Guido Kerkhoff geführt werden. Es seien keine Standortschliessungen oder Entlassungen geplant.

Der Wert des Geschäfts beläuft sich früheren Angaben zufolge auf rund 2,1 Milliarden Euro. Grossaktionär Friedhelm Loh hatte seinen Anteil von rund 41,5 Prozent ebenfalls angedient.Via XETRA geht es zeitweise 0,32 Prozent runter auf 12,36 Euro.

/mis/stk

COLUMBUS (awp international)

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Klöckner & Co-Aktie: Worthington vor Übernahme - Gewinnabführungsvertrag geplant

Bildquelle: SARIN KUNTHONG / Shutterstock.com
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