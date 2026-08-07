Klöckner stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Klöckner äusserte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2.70 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Klöckner 0.020 EUR je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Klöckner mit einem Umsatz von insgesamt 1.69 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.64 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 3.04 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch