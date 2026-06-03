Worthington Steel Aktie 130897918 / US9821041012
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03.06.2026 13:31:00
Klöckner-Aktie unbeeindruckt: Worthington beabsichtigt Delisting-Angebot
Worthington Steel hat die Übernahme von Klöckner & Co vollzogen und will das Unternehmen nun von der Börse nehmen.
Weitere Details zum Delisting-Angebot und zum erwarteten Zeitplan will Worthington Steel mit Veröffentlichung der Angebotsunterlagen mitteilen.
Klöckner & Co hatte seinen Aktionären im Februar empfohlen, das Übernahmeangebot von Worthington Steel anzunehmen. Aufsichtsrat und Management hielten den Angebotspreis von 11 Euro je Aktie für "attraktiv, fair und angemessen". Demnach soll Klöckner weiter unabhängig von dem aktuellen Vorstand unter Konzernchef Guido Kerkhoff geführt werden. Es seien keine Standortschliessungen oder Entlassungen geplant.
Der Wert des Geschäfts beläuft sich früheren Angaben zufolge auf rund 2,1 Milliarden Euro. Grossaktionär Friedhelm Loh hat seinen Anteil von rund 41,5 Prozent ebenfalls angedient.
/err/stk
COLUMBUS (awp international)
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