Klingelnberg-Aktie verlustreich: Klingelnberg dämmt Jahresverlust trotz Umsatzrückgang ein

Während der Umsatz um etwa einen Viertel einbrach, konnte das Unternehmen aber vor allem ab der zweiten Jahreshälfte bei den Auftragseingängen wieder deutlich aufholen und diese gar steigern. Auf Gewinnseite half ein striktes Kostenmanagement, die Verluste einzudämmen.

Der Nettoumsatz wird mit 158,7 Millionen Euro beziffert - ein Minus von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Vor allem die Umsätze mit Maschinen nahmen wegen der Corona-Beschränkungen deutlich ab, aber auch das Service-Geschäft wurde in Mitleidenschaft gezogen worden, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Mit 215,5 Millionen Euro nahmen die Aufträge hingegen in dem Ende März zu Ende gegangenen Geschäftsjahr gegenüber dem Vorjahr um knapp 11 Prozent zu. Dank der steigenden Auftragseingänge stiegen auch die Auftragsbestände um 57 Prozent auf 157,7 Millionen Euro an.

Verluste eingedämmt

Beim EBIT konnte die Gesellschaft den Verlust dank eines strikten Kostenmanagements und der Einführung eines Effizienzsteigerungs-Programms um 38 Prozent eindämmen auf -11,6 Millionen Euro. Unter dem Strich resultierte ein Minus von 7,3 Millionen. Zum Vergleich 2019/20 lag das Minus noch bei 25,4 Millionen Euro.

Die Umsatz-Zahlen lagen unter den Erwartungen der Analysten. Die Experten von der Credit Suisse und Berenberg hatten einen Umsatz von 163,0 bzw. von 179,0 Millionen Euro erwartet.

Klingelnberg stellt Maschinen zur Produktion von Zahn- und Stirnrädern her. Im Geschäftsjahr 2020/21 trafen die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise die weltweite Maschinenbau-Branche, der sich auch die Gruppe nicht vollständig entziehen konnte, wie es in der Mitteilung weiterheisst.

Um die Substanz des Unternehmens nicht zu schwächen, soll den Aktionären daher auch in diesem keine Dividende ausgezahlt werden. Geschäftsführung und Verwaltungsrat werden der Generalversammlung am 24. August 2021 diesen Schritt vorschlagen. Bereits im Vorjahr hatte man auf eine Dividende verzichtet.

Mit Blick auf das bereits angelaufene Geschäftsjahr 2021/22 erklärt die Gruppe, man erwarte ein deutliches Umsatzwachstum. Beim EBIT soll ein Gewinn im hohen einstelligen Millionen-Bereich erzielt werden. Dabei setze man unter anderem auf eine starke Nachfrage aus dem chinesischen Markt für Windenergie.

Klingelnberg-Aktien kommen nach Jahreszahlen unter Druck

Beim Maschinenbauer Klingelnberg hat der Markt am Mittwoch eine Weile gebraucht, um sich eine Meinung über die Zahlen zu bilden. Am Ende fällt diese aber sehr klar aus, wie die deutlichen Kursverluste gegen Mittag zeigen.

Gegen 11.50 Uhr sacken die Titel an der SIX als einer der schwächsten Werte im SPI um 8 Prozent ab. Der Index verliert zeitgleich 0,2 Prozent.

Klingelnberg hatte am Morgen wie erwartet einen Umsatzrückgang für das im März zu Ende gegangene Geschäftsjahr 2020/21 präsentiert. Allerdings fiel dieser noch etwas stärker aus als von einigen Analysten erwartet. Der EBIT wiederum lag im Rahmen der Erwartungen.

In einem Kommentar der Helvetischen Bank wird vor allem auf den Ausblick verwiesen. Dank einer starken Nachfrage etwa aus der Windenergiebranche hatte der Maschinenbauer am Morgen für das laufende Geschäftsjahr eine erhebliche Steigerung des Umsatzes und einen positiven EBIT 'im oberen einstelligen Millionenbereich' in Aussicht gestellt. "Als Grund weshalb der EBIT trotz des vollen Auftragsbuchs nicht stärker ansteigen soll, wurde am Conference- Call von heute Morgen, die nun wieder höheren Kosten genannt, die im Zusammenhang mit dem Wieder-hochfahren des Betriebs anfallen werden", heisst es in dem Kommentar. Das Wiederhochfahren verursache viele Ineffizienzen, hatte auch Klingelnberg in seiner Präsentation vorgewarnt.

Gleichzeitig habe der Maschinenbauer mit den vollen Auftragsbüchern positiv überrascht. Allerdings sei die Aktie mittlerweile recht hoch bewertet, was das Aufwärtspotenzial begrenze.

Ein Händler wiederum nennt den Ausblick wenig spezifisch, was für eine gewisse Zurückhaltung bei den Investoren sorge.

