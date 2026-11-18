Klingelnberg steigert Umsatz und Auftragseingang

Klingelnberg hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/27 (per Ende September) mehr umgesetzt und mehr Aufträge entgegengenommen. Gleichzeitig ist der aufgrund der Saisonalität im ersten Semester üblicherweise anfallende Verlust tiefer ausgefallen. Der Ausblick bleibt wegen geopolitischer Risiken aber vorsichtig.

Der Umsatz stieg von April bis September um gut 11 Prozent auf 114,7 Millionen Euro, wie das auf Kegelrad- und Stirnradbearbeitung spezialisierte Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der Auftragseingang nahm gar um 24 Prozent auf 143,7 Millionen zu.

Getrübt wird das Bild laut Klingelnberg durch die schwache Nachfrage nach grossen Stirnradmaschinen aus China. Hier fehle der Impuls der Windkraftindustrie. In den anderen Regionen erhole sich die Nachfrage aber - gerade in der allgemeinen Industrie und im Bereich Defence sei Klingelnberg erfolgreich.

Operativer Verlust deutlich verringert

Das operative Ergebnis (EBIT) wird mit -4,6 Millionen Euro ausgewiesen. Im Vorjahr hatte der operative Verlust mit -13,3 Millionen Euro noch deutlicher im negativen Bereich gelegen. Klingelnberg erwirtschafte seine Gewinne vorwiegend in der zweiten Hälfte seines Geschäftsjahres, hiess es hierzu.

Unter dem Strich stand ein Verlust von 6,1 Millionen Euro. Auch hier hat sich die Lage im Vergleich zu den minus 14,6 Millionen des Vorjahressemesters verbessert.

Klingelnberg senkt Personalkosten und bleibt vorsichtig optimistisch

Gerade die Personalkosten habe Klingelnberg im Griff gehabt, hiess es weiter. Hier sank der Aufwand um 1,7 Millionen auf noch 56,7 Millionen Euro. Das lag wohl nicht zuletzt am Personalbestand, der um weitere 42 auf 1286 Mitarbeitende reduziert wurde.

Für das weitere Geschäftsjahr 2026/27 ist Klingelnberg "vorsichtig optimistisch", so das Communiqué. Erwähnt werden die US-Zollpolitik und ihre Auswirkungen auf den Welthandel und die globalen Industrien. Gleichzeitig liegt der Auftragsbestand mit 194,7 Millionen Euro um fast 30 Prozent tiefer als vor einem Jahr.

Gleichwohl sei das Unternehmen zuversichtlich, die im Grundsatz positive Entwicklung fortsetzen zu können und ein positives Ergebnis zu erwirtschaften.

Die Aktie von Klingelnberg notiert bei 10,55 CHF 0,96 Prozent höher.

Zürich (awp)