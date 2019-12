Klingbeil tritt wieder als SPD-Generalsekretär an

Von Andreas Kissler

BERLIN (Dow Jones)--SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat seine erneute Kandidatur für das Amt bei dem am Freitag beginnenden Parteitag angekündigt. Der Entscheidung seien viele Gespräche mit den designierten Parteivorsitzenden Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken vorausgegangen.

"Norbert und Saskia haben mich gefragt, ob ich weitermache, wir haben in den letzten Stunden sehr viel geredet und wir sind zu einer Einigung gekommen", sagte Klingbeil in einem im Internet verbreiteten Video. "Ich habe gemerkt, das, was ich vorhabe in der SPD..., das passt zusammen, und deswegen werde ich mich auf dem Bundesparteitag wieder als Generalsekretär bewerben."

Während das neue Spitzenduo der SPD-Linken zugeordnet wird, gilt der 41jährige Niedersachse Klingbeil als Parteirechter. Die Wahl des Generalsekretärs ist nach bisheriger Planung am Freitag geplant. Zuvor wollen die Delegierten die neuen Parteivorsitzenden offiziell wählen.

