Klimator Registered hat am 20.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.03 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.020 SEK je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8.6 Millionen SEK – eine Minderung von 8.09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9.4 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.ch