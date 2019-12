Klimaschutzgesetz mit CO2-Minderungszielen tritt in Kraft

BERLIN (Dow Jones)--In Deutschland gelten erstmals verbindliche Klimaziele in verschiedenen CO2-intensiven Bereichen. Das Bundesklimaschutzgesetz ist am heutigen Mittwoch, einen Tag nach seiner Verkündung im Bundesgesetzblatt, in Kraft getreten, wie das Bundesumweltministerium mitteilte. Damit sind die Vorgaben für die Klimaschutzziele und die Klimaneutralität 2050 gesetzlich verankert.

Deutschland sei "das erste Land weltweit, das sich einen derart verbindlichen Fahrplan in Richtung Treibhausgasneutralität gegeben hat", erklärte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD). "Es ist auch eine Antwort auf die Versäumnisse der Vergangenheit." Das Gesetz nehme alle in die Pflicht, die für Energiewende, Verkehrswende, Wärmewende und Agrarwende verantwortlich seien, so die Ministerin. "Ab jetzt sind alle Ministerien Klimaschutzministerien."

Das Gesetz sieht vor, dass die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 55 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 sinken. Zudem werden jährliche Minderungspflichten für die Sektoren Energie, Industrie, Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft und Abfall vorgegeben.

December 18, 2019 06:58 ET (11:58 GMT)