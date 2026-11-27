Klil Industries hat am 25.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0.71 ILS. Ein Jahr zuvor waren 1.52 ILS je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 125.4 Millionen ILS – ein Plus von 24.39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Klil Industries 100.8 Millionen ILS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch