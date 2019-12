Kleine Denner-Filialen in ländlichen Gebieten auf dem Prüfstand

Bern (awp/sda) - Der Discounter Denner will Filialen in ländlichen Gebieten schliessen. Dies sagte Denner-Chef Mario Irminger in einem Interview mit dem "Tages-Anzeiger" vom Samstag.

"Besonders in abgelegenen ländlichen Regionen mit kleinen Filialen, die schwer zu betreiben sind, ziehen wir uns zurück", sagte er. Der Discounter, der zur Migros-Gruppe gehört, konzentriere sich mehr auf die Agglomerationen und die Städte, wo die Firma mit ihrem Ladenkonzept profitabel arbeiten könne, betonte der Manager.

Insgesamt halte Denner an der Zielsetzung fest, zehn neue Filialen pro Jahr zu eröffnen. "Was deuten kann, dass wir dreissig neue eröffnen, aber auch zwanzig schliessen", erklärte Irminger.

Generell müsse man es schaffen, die Lage, das Angebot und die Preissetzung richtig zu kombinieren, um Discountern zu Wachstum zu verhelfen, sagte er gegenüber dem "Tages-Anzeiger".