KleanNara: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

KleanNara hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -79.59 KRW. Ein Jahr zuvor waren -301.000 KRW je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KleanNara in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 136.31 Milliarden KRW im Vergleich zu 123.54 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch