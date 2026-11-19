KleanNara hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 298.00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -209.000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat KleanNara im vergangenen Quartal 135.10 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2.85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KleanNara 131.35 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch