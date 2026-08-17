KleanNara hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

KleanNara hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 89.00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -301.000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 136.31 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 123.54 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch