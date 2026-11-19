KleanNara hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 298.00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -209.000 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat KleanNara im vergangenen Quartal 135.10 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2.85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KleanNara 131.35 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch