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27.08.2026 06:37:00
KLCC Real Estate Investment Trust Stapled Security vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
KLCC Real Estate Investment Trust Stapled Security lud am 26.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS lag bei 0.11 MYR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.110 MYR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat KLCC Real Estate Investment Trust Stapled Security im vergangenen Quartal 415.7 Millionen MYR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1.33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KLCC Real Estate Investment Trust Stapled Security 410.3 Millionen MYR umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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