KLCC Real Estate Investment Trust Stapled Security hat am 23.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.11 MYR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KLCC Real Estate Investment Trust Stapled Security ein EPS von 0.120 MYR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3.25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 443.7 Millionen MYR, während im Vorjahreszeitraum 429.7 Millionen MYR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch